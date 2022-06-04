Россияне обстреляли жилой район Николаева: названо число погибших
Российские военные обстреляли жилые дома в Корабельном районе Николаева. В результате происшествия погибли трое мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Николаева Александра Сенкевича в Facebook.
"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - написал мэр.
Также он отметил, что из-за обстрела были повреждены три жилых многоэтажки.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Баштанский район и Николаев. При этом за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек.
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