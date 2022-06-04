Россияне обстреляли жилой район Николаева: названо число погибших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Николаева Александра Сенкевича в Facebook.

"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - написал мэр.

Также он отметил, что из-за обстрела были повреждены три жилых многоэтажки.