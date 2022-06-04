Зеленский об обстрелах Святогорской лавры: должен побуждать УПЦ МП к выводам
Новый обстрел Святогорской лавры в Донецкой области и поддержка российскими православными иерархами войны должны побудить УПЦ МП сделать выводы об агрессии, которую несет Россия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, сообщает РБК-Украина.
"Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России агрессии против Украины - это должно побудить Украинскую православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии", - заявил глава государства.
Зеленский также отметил, что украинские дипломаты сделают все, чтобы об очередном преступлении российских оккупантов узнали во всем мире.
Президент подчеркнул, что Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие, также, как и дома и социальную инфраструктуру.
Напомним, в результате очередного обстрела Святогорской лавры загорелось деревянное здание Всехсвятского скита.
После чего Зеленский отреагировал на инцидент и заявил, что российские оккупанты точно знают, что обстреливают Святогорскую лавру.
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