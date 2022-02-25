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В Киеве снова прогремели взрывы: возможны авиаудары (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве ночью 25 февраля прогремели мощные взрывы, которые отчетливо слышали жители левого берега столицы и района Виноградарь. Перед взрывами был слышан звук пролетающего самолета или беспилотника.

Об этом передает "РБК-Украина".

Взрывы - результат работы противовоздушной обороны ВСУ, которые среагировали на авианалет российских оккупантов.

В Госспецсвязи сообщают, что "мощные два взрыва в Киеве - работа украинских систем ПВО".

Также людей призвали не паниковать, а в случае, когда слышны сирены - перейти к укрытию.

Также в сети появилось видео взрывов в ночном небе над столицей.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал кадры места падения вражеского летательного аппарата.

Место падения российского беспилотника, подбитого в Киеве (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

"На место уже выехали бригады спасателей", - пишет он.

Активист Евгений Карась сообщает в сети, что ПВО Киева сбили две российские баллистические ракеты.

Взрывы в Киеве ночью 25 февраля (фото: скриншот с видео)

Напомним, что сегодня во многих украинских городах прозвучали взрывы. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.

Также сообщалось, что ранее Генеральный штаб ВСУ дал отчет о текущей ситуации в стране.

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