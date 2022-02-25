В Киеве снова прогремели взрывы: возможны авиаудары (видео)

В Киеве ночью 25 февраля прогремели мощные взрывы, которые отчетливо слышали жители левого берега столицы и района Виноградарь. Перед взрывами был слышан звук пролетающего самолета или беспилотника.
Об этом передает "РБК-Украина".
Взрывы - результат работы противовоздушной обороны ВСУ, которые среагировали на авианалет российских оккупантов.
В Госспецсвязи сообщают, что "мощные два взрыва в Киеве - работа украинских систем ПВО".
Также людей призвали не паниковать, а в случае, когда слышны сирены - перейти к укрытию.
Также в сети появилось видео взрывов в ночном небе над столицей.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал кадры места падения вражеского летательного аппарата.
Место падения российского беспилотника, подбитого в Киеве (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)
"На место уже выехали бригады спасателей", - пишет он.
Активист Евгений Карась сообщает в сети, что ПВО Киева сбили две российские баллистические ракеты.
Взрывы в Киеве ночью 25 февраля (фото: скриншот с видео)
Напомним, что сегодня во многих украинских городах прозвучали взрывы. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.
Также сообщалось, что ранее Генеральный штаб ВСУ дал отчет о текущей ситуации в стране.