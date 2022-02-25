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У Києві знову прогриміли вибухи: можливі авіаудари (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Києві вночі 25 лютого прогриміли потужні вибухи, які чітко чули жителі лівого берега столиці та району Виноградар. Перед вибухами було чути звук пролітаючого літака чи безпілотника.

Про це передає "РБК-Україна".

Вибухи - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, які зреагували на авіанальот російських окупантів.

У Держспецзв'язку повідомляють, що "потужні два вибухи в Києві - робота українських систем ППО".

Також людей закликали не панікувати, а в разі, коли чутно сирени - перейти до укриття.

Також в мережі з'явилося відео вибухів у нічному небі над столицею.

Радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував кадри місця падіння ворожого літального апарату.

Місце падіння російського безпілотника, підбитого в Києві (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

"На місце вже виїхали бригади рятувальників", - пише він.

Активіст Євген Карась повідомляє у мережі, що ППО Києва збили дві російські балістичні ракети.

Вибухи у Києві вночі 25 лютого (фото: скріншот з відео)

Нагадаємо, що сьогодні в багатьох українських містах пролунали вибухи. Їх чули в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах.

Також повідомлялося, що раніше Генеральний штаб ЗСУ звітував про поточну ситуацію в країні.

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