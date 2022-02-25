У Києві знову прогриміли вибухи: можливі авіаудари (відео)

У Києві вночі 25 лютого прогриміли потужні вибухи, які чітко чули жителі лівого берега столиці та району Виноградар. Перед вибухами було чути звук пролітаючого літака чи безпілотника.

Про це передає " РБК-Україна ".

Вибухи у Києві вночі 25 лютого (фото: скріншот з відео)

Активіст Євген Карась повідомляє у мережі, що ППО Києва збили дві російські балістичні ракети.

"На місце вже виїхали бригади рятувальників", - пише він.

Також в мережі з'явилося відео вибухів у нічному небі над столицею.

Також людей закликали не панікувати, а в разі, коли чутно сирени - перейти до укриття.

У Держспецзв'язку повідомляють, що "потужні два вибухи в Києві - робота українських систем ППО".

Вибухи - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, які зреагували на авіанальот російських окупантів.

Нагадаємо, що сьогодні в багатьох українських містах пролунали вибухи. Їх чули в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах.

Також повідомлялося, що раніше Генеральний штаб ЗСУ звітував про поточну ситуацію в країні.