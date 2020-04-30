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В Киеве прогнозируют первую весеннюю грозу

Новости » Общество     30.04.2020 - 10:22
В Киеве прогнозируют первую весеннюю грозу
Иллюстративное фото (УНИАН)

Температура воздуха днем составит от +20 до +23 градусов тепла

Сегодня, 30 апреля, в Киеве ожидается кратковременный дождь и первая весенняя гроза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, сегодня в столице Украины ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит от +20 до +23 градусов тепла.

Напомним, погода в Украине 30 апреля ухудшится, объявлено штормовое предупреждение в Киеве, западных и северных областях, а также ливень. В г. Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, в Карпатах, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/сек.

Кроме того, средняя температура воздуха в Киеве за январь-март 2020 года составляла 3,3 градусов тепла, таким образом, первый квартал был самым теплым в истории наблюдений.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Укргидрометцентре предупредили, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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