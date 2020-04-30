ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві прогнозують першу весняну грозу

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 10:22
У Києві прогнозують першу весняну грозу
Іллюстративне фото (УНІАН)

Температура повітря вдень складе від +20 до +23 градусів тепла

Сьогодні, 30 квітня, у Києві очікується короткочасний дощ та перша весняна гроза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, сьогодні у столиці України очікується дощ із грозою. Температура повітря вдень складе від +20 до +23 градусів тепла.

Нагадаємо, погода в Україні 30 квітня погіршиться, оголошено штормове попередження в Києві, західних та північних областях, а також злива. У м. Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях грози, в Карпатах, на більшій частині країни пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, середня температура повітря у Києві за січень-березень 2020 року становила 3,3 градусів тепла, таким чином перший квартал був найтеплішим в історії спостережень.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в УкрГідрометцентрі попередили, що у травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла), що на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

В Україні зафіксували ріст нових випадків коронавірусу: список областей Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 30 квітня
Новини України КиївУкраїнаПогода
News
On Top