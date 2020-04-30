Ливень и тепло до +23: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (УНИАН)

В западных, северных и центральных областях сегодня будут дожди

Погода в Украине 30 апреля ухудшится, пойдут дожди, а температура воздуха будет колебаться от +16 до +23. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных и северных областях сегодня будут сильные дожди, днем +16+23, а ночью +8+11. Также ливень будет в Винницкой, Одесской, Киевской и Черкасской областях. На востоке тепло и сухо, днем будет +20+23, а ночью +6+8. В центральных областях температура воздуха днем составит +20+23, а ночью +6+9. На юге страны тепло и переменная облачность, днем будет +17+22, а ночью +7+9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будут сильные дожди. Днем температура воздуха составит +21+23, а ночью +9+11.

Напомним, погода в ближайшие несколько дней будет дождливой, с весенними грозами, а порой со шквалами.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.