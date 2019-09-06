В Киеве прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность в ближайшие дни

Погода в Украине: 7-10 сентября в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

В частности, Укргидрометцентр отмечает, что будет удерживаться чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

"7-10 сентября в Киеве сохранится чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности... Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара", - говорится в сообщении.

Так, в КГГА дали рекомендации на случай попадания в очаг пожара:

не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

не убегайте от пламени, быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами

во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас,

особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину слоя выгорел;

после выхода из очага пожара сообщите местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, на большей части территории Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность. По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается пожарная опасность, которая достигает чрезвычайного уровня.

Как писало РБК-Украина ранее, в Укргидрометцентре предупреждали, что в период с 5 по 6 сентября на большей части территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность не прогнозировалась только в западных областях.

Также украинские синоптики прогнозировали улучшение погоды в большинстве областей Украины в пятницу, 6 сентября. Ожидалось, местами температура воздуха поднимется до отметки +30 градусов. Днем на севере Левобережья и в центральных областях прогнозируют местами кратковременный дождь, ночью дожди с грозами ожидаются на Приазовье.