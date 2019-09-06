У Києві прогнозується надзвичайна пожежна небезпека у найближчі дні

Надзвичайна пожежна небезпека буде утримуватися 7-10 вересня
Погода в Україні: 7-10 вересня у Києві утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськради.
Зокрема, Укргідрометцентр зазначає, що утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
"7-10 вересня у Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки... Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі", - сказано у повідомленні.
Так, у КМДА дали рекомендації на випадок потрапляння в осередок пожежі:
Нагадаємо, у п'ятницю, 6 вересня, на більшості території України збережеться надзвичайна пожежна небезпека. За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території України, крім західних областей, очікується пожежна небезпека, яка досягає надзвичайного рівня.
Як писало РБК-Україна раніше, в Укргідрометцентрі попереджали, що в період з 5 по 6 вересня на більшості території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека не прогнозувалася тільки в західних областях.
Також українські синоптики прогнозували поліпшення погоди в більшості областей України в п'ятницю, 6 вересня. Очікувалося, що місцями температура повітря підніметься до позначки +30 градусів. Вдень на півночі Лівобережжя та в центральних областях прогнозують місцями короткочасний дощ, вночі дощі з грозами очікуються на Приазов'ї.