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В Киеве продолжают закрывать школы на карантин

Новости » Общество    17.01.2019 - 09:28
В Киеве продолжают закрывать школы на карантин
Иллюстративное фото (pixabay.comcoyot)

На сегодня учебный процесс приостановили в 13 школах

В Киеве по состоянию на сегодня из-за карантина приостановили образовательный процесс в 13 школах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Сообщается, что, по данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины приостановлен образовательный процесс в следующих школах:

  • Голосеевский район - №132 (1 класс);
  • Дарницкий район - Скандинавская гимназия (1 класс);
  • Оболонский район - №9 (40 классов), №168 (30 классов), №143 (35 классов), №20 (33 класса), №299 (11 классов);
  • Печерский район - Предславинская гимназия №56 (12 классов);
  • Святошинский район - №235 (5 классов), "Созвездие" (1 класс), "ЭКО" №198 (1 класс);
  • Соломенский район - №164 (8 классов), №121 (10 классов).

Также сообщается, что на сегодня по разным причинам в школах отсутствуют 40 713 (14%) учащихся.

Напомним, по состоянию на начало недели учебный процесс был приостановлен в четырех школах Киева.

Отметим, в Черниговской области почти 100 школ закрыли на карантин. Кроме того, приостановлен учебный процесс в школах Одессы, Луцка, а также Харьковской области.

 

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