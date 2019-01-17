В Киеве продолжают закрывать школы на карантин

На сегодня учебный процесс приостановили в 13 школах
В Киеве по состоянию на сегодня из-за карантина приостановили образовательный процесс в 13 школах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Киеве.
Сообщается, что, по данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины приостановлен образовательный процесс в следующих школах:
Также сообщается, что на сегодня по разным причинам в школах отсутствуют 40 713 (14%) учащихся.
Напомним, по состоянию на начало недели учебный процесс был приостановлен в четырех школах Киева.
Отметим, в Черниговской области почти 100 школ закрыли на карантин. Кроме того, приостановлен учебный процесс в школах Одессы, Луцка, а также Харьковской области.