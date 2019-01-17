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У Києві продовжують закривати школи на карантин

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 09:28
У Києві продовжують закривати школи на карантин
Ілюстративне фото (pixabay.comcoyot)

На сьогодні навчальний процес призупинили у 13 школах

У Києві станом на сьогодні через карантин призупинили освітній процес у 13 школах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Держпродспоживслужби в Києві.

Повідомляється, що, за даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України призупинено навчальний процес в таких школах:

  • Голосіївський район - №132 (1 клас);
  • Дарницький район - Скандинавська гімназія (1 клас);
  • Оболонський район - №9 (40 класів), №168 (30 класів), №143 (35 класів), №20 (33 класи), №299 (11 класів);
  • Печерський район - Предславинська гімназія №56 (12 класів);
  • Святошинський район - №235 (5 класів), "Сузір'я" (1 клас), "ЕКО" №198 (1 клас);
  • Солом'янський район - №164 (8 класів), №121 (10 класів).

Також повідомляється, що на сьогодні з різних причин у школах відсутні 40 713 (14%) учнів.

Нагадаємо, станом на початок тижня навчальний процес було припинено в чотирьох школах Києва.

Відзначимо, в Чернігівській області майже 100 шкіл закрили на карантин. Крім того, призупинено навчальний процес у школах Одеси, Луцька, а також Харківської області.

 

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