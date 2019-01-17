У Києві продовжують закривати школи на карантин

На сьогодні навчальний процес призупинили у 13 школах
У Києві станом на сьогодні через карантин призупинили освітній процес у 13 школах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Держпродспоживслужби в Києві.
Повідомляється, що, за даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України призупинено навчальний процес в таких школах:
Також повідомляється, що на сьогодні з різних причин у школах відсутні 40 713 (14%) учнів.
Нагадаємо, станом на початок тижня навчальний процес було припинено в чотирьох школах Києва.
Відзначимо, в Чернігівській області майже 100 шкіл закрили на карантин. Крім того, призупинено навчальний процес у школах Одеси, Луцька, а також Харківської області.