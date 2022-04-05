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В Киеве опять могут запретить продажу алкоголя

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 13:09
В Киеве опять могут запретить продажу алкоголя Фото: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве опять могут ввести запрет на продажу алкогольных напитков. Ситуацию будут мониторить еще несколько дней, после чего будет принято окончательное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"На самом деле это достаточно дискуссионный вопрос (о запрете продажи алкоголя в Киеве во время военного положения, - ред.), который продолжается и сейчас. Вместе с тем вопрос не стоял в отсутствии спиртных напитков в городе. Алкоголь продавали, но вне прилавков и на черном рынке. Поэтому, когда начали говорить о том, что должны возобновлять бизнес в Киеве, поэтому принимали такое решение", - сообщил Поворозник.

Он сообщил, что разрешить продажу алкоголя просили рестораны и бары, которые возобновили работу в столице.

"Рестораны, которые начали работать в городе - просили, чтобы им разрешили соответствующую продажу алкоголя. Мы еще промониторим эту ситуацию, несколько дней и посмотрим, что нам скажут специалисты. Если нужно будет ограничивать – будем ограничивать", - заявил Поворозник.

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