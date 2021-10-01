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В Киеве приставили охрану к инспекторам по парковке после вчерашнего нападения

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Киев, Пятница 01 октября 2021 11:57
В Киеве приставили охрану к инспекторам по парковке после вчерашнего нападения Фото: в Киеве вчера избили инспектора по парковке (kyivcity.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

После нападения на инспектора по парковке на Печерске в Киеве городская власть решила приставить к ним охрану. Теперь вместе с инспекторами будут работать представители Муниципальной охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По словам замглавы КГГА Константина Усова, из-за угрозы нападения к инспекторам приставили охрану.

"Теперь в горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана. В Киеве должен господствовать закон и порядок", - отметил он.

Напомним, накануне вечером возле станции метро "Печерская" было совершено нападение на инспектора. В частности, на него напал водитель легкового автомобиля, который припарковался во втором ряду и перекрыл движение.

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