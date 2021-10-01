В Киеве приставили охрану к инспекторам по парковке после вчерашнего нападения

После нападения на инспектора по парковке на Печерске в Киеве городская власть решила приставить к ним охрану. Теперь вместе с инспекторами будут работать представители Муниципальной охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По словам замглавы КГГА Константина Усова, из-за угрозы нападения к инспекторам приставили охрану. "Теперь в горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана. В Киеве должен господствовать закон и порядок", - отметил он.