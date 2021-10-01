У Києві приставили охорону до інспекторів з паркування після вчорашнього нападу

Фото: у Києві вчора побили інспектора з паркування (kyivcity.gov.ua)

Після нападу на інспектора з паркування на Печерську в Києві міська влада вирішила приставити до них охорону. Тепер разом з інспекторами працюватимуть представники Муніципальної охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, через загрозу нападу до інспекторів приставили охорону. "Тепер в гарячих точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона. У Києві має панувати закон і порядок", - зазначив він.