У Києві приставили охорону до інспекторів з паркування після вчорашнього нападу
Фото: у Києві вчора побили інспектора з паркування (kyivcity.gov.ua)
Після нападу на інспектора з паркування на Печерську в Києві міська влада вирішила приставити до них охорону. Тепер разом з інспекторами працюватимуть представники Муніципальної охорони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, через загрозу нападу до інспекторів приставили охорону.
"Тепер в гарячих точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона. У Києві має панувати закон і порядок", - зазначив він.
Нагадаємо, напередодні ввечері біля станції метро "Печерська" було скоєно напад на інспектора. Зокрема, на нього напав водій легкового автомобіля, який припаркувався у другому ряду і перекрив рух.