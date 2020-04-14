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В Киеве не превышен радиационный фон из-за чернобыльского пожара, - КГГА

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 13:06
В Киеве не превышен радиационный фон из-за чернобыльского пожара, - КГГА
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Кличко, фон не превышает 0, 013 мкР/ч при норме 0,03 мкР/ч

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не превышен радиационный фон из-за пожаров в зоне отчуждения. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, контроль радиационного фона происходит постоянно.

"Остается три направления пожаров... Причина пожаров проста - это сжигание сухой травы. В столице мы постоянно контролируем радиационный фон. Превышений пока нет. Фон не превышает 0,013 мкР/ч при норме 0,03 мкР/ч", - заявил Кличко.

Напомним, в связи с пожаром в Чернобыльской зоне в Беларуси замерили радиационный фон и установили, что сохраняется стабильная радиационная обстановка. Подчеркивается, что превышений радиационных параметров не зафиксировано.

Как писало РБК-Украина, появились фото и видео с места пожара в Чернобыльской зоне, где тушат огонь уже 10-ый день.

Также подчеркивалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. Однако в Министерстве внутренних дел заверили, что ХОЯТ в безопасности, и огонь им не грозит.

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