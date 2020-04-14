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У Києві не перевищено радіаційний фон через чорнобильську пожежу, - КМДА

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 13:06
У Києві не перевищено радіаційний фон через чорнобильську пожежу, - КМДА
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Кличка, фон не перевищує 0, 013 мкР/ч при нормі 0,03 мкР/ч

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці не перевищено радіаційний фон через пожежі у зоні відчуження. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, контроль радіаційного фону відбувається постійно.

"Залишається три напрямки пожеж.. Причина пожеж проста - це спалювання сухої трави. У столиці ми постійно контролюємо радіаційний фон. Перевищень поки не має. Фон не перевищує 0,013 мкР/ч при нормі 0,03 мкР/ч", - заявив Кличко.

Нагадаємо, у зв'язку з пожежею у Чорнобильській зоні в Білорусі заміряли радіаційний фон і встановили, що зберігається стабільна радіаційна обстановка. Підкреслюється, що перевищень радіаційних параметрів не зафіксовано.

Як писало РБК-Україна, з'явилися фото і відео з місця пожежі в Чорнобильській зоні, де гасять вогонь вже 10-ий день.

Також підкреслювалося, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. Однак в Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що СВЯП в безпеці, і вогонь їм не загрожує.

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