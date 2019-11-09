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У Києві попередили про погіршення погоди

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 10:12
У Києві попередили про погіршення погоди
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туман в Києві триватиме до 12:00

У Києві сьогодні, 9 листопада, очікується погіршення метеорологічної дальності видимості через сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру.

За прогнозом синоптиком в результаті туману дальності видимості погіршиться до 500 метрів і менше. Негода триватиме до 12:00.

Водіїв закликали під час туману-знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію, а також уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, в Києві на вихідних, 9-10 листопада, очікується тепла погода. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в суботу зранку можливий дощ, вдень істотних опадів не планується.

Також РБК-Україна писало, що в Україні у суботу, 9 листопада, синоптики прогнозують туман в південних, східних і деяких західних областях. У зв'язку з туманом видимість погіршиться до 200-500 метрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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