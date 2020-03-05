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В Киеве предупредили о сильном тумане

Новости » Общество     05.03.2020 - 15:57
В Киеве предупредили о сильном тумане
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью 6 марта в столице прогнозируют видимость 200-500 метров

В Киеве ночью, 6 февраля, ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в период с полуночи и до 10 утра 6 марта из-за тумана ожидается видимость 200-500 метров. Объявлен І уровень опасности (желтый).

В Киевской городской государственной администрации рекомендовали водителям придерживаться следующих советов вождения в тумане:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 5 марта в Украине ухудшились погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили о значительном снеге в Карпатах. Кроме этого в Волынской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях ожидается туман. Средняя температура воздуха +4+7, в западной части -2+2.

Также РБК-Украина писало, что 5 марта ожидается значительная снеголавинная опасность в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Объявлен 3 уровень опасности.

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