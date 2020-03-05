Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

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Опасность схождения лавин существует в горах Закарпатской и Ивано-Франковской области

Сегодня, 5 марта, синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности в горах Карпат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что схождение лавин ожидается в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области. Синоптики объявили 3 уровень снеголавинной опасности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Карпатах резко ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение и значительный снег ночью. Кроме этого по состоянию на 6 утра местами снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см).

Также сообщалось, что 5 марта ухудшится погода во всех областях. На всей территории Украины ожидается облачная погода, а также дожди. При этом температура воздуха достигнет +15 градусов.

Похолодания в Украине синоптики прогнозируют в пятницу, 6 марта. Температура воздуха в западных областях опуститься до +9, на севере и востоке до +9+11. При этом ожидаются дожди со снегом.