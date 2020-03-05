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У Києві попередили про сильний туман

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 15:57
У Києві попередили про сильний туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі 6 березня в столиці прогнозують видимість 200-500 метрів

У Києві вночі, 6 лютого, очікується сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру.

Згідно з прогнозом синоптиків, в період з півночі і до 10 ранку 6 березня з-за туману очікується видимість 200-500 метрів. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий).

Київської міської державної адміністрації рекомендували водіям дотримуватися наступних порад водіння в тумані:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі

Нагадаємо, 5 березня в Україні погіршилися погодні умови. Синоптики оголосили штормове попередження і попередили про значний сніг в Карпатах. Крім цього у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Київській та Сумській областях очікується туман. Середня температура повітря + 4 + 7, в західній частині -2 + 2.

Також РБК-Україна писало, що 5 березня очікується значна сніголавинна небезпека у високогір'ї Закарпатській та Івано-Франківській областях. Оголошено 3-й рівень небезпеки.

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