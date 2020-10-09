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У Києві попередили про перебої з водопостачанням

Київ, П'ятниця 09 жовтня 2020 11:27
У Києві попередили про перебої з водопостачанням
Фото: кран (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Києві на житловому масиві Троєщина вночі з 9 на 10 жовтня будуть перебої з водопостачанням. Це пов'язано з ремонтними робами.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, тиск у водопровідній мережі буде понижено із 22:00 9 жовтня до 07:00 10 жовтня. У відомстві зазначають, що фахівці "Київводоканалу" виконуватимуть ремонтні роботи на вулиці Бальзака.

Нагадаємо, раніше у Києві через аварію на водопроводі один з районів залишився без води.

Крім того, у Подільському районі Києва тимчасово відключили гарячу воду через ремонт газопроводу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 18 вересня в Києві перекривали рух по вулиці Коростенської через прорив тепломережі.

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