У Києві попередили про перебої з водопостачанням

Фото: кран (РБК-Україна)

У Києві на житловому масиві Троєщина вночі з 9 на 10 жовтня будуть перебої з водопостачанням. Це пов'язано з ремонтними робами.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, тиск у водопровідній мережі буде понижено із 22:00 9 жовтня до 07:00 10 жовтня. У відомстві зазначають, що фахівці "Київводоканалу" виконуватимуть ремонтні роботи на вулиці Бальзака.

Нагадаємо, раніше у Києві через аварію на водопроводі один з районів залишився без води.

Крім того, у Подільському районі Києва тимчасово відключили гарячу воду через ремонт газопроводу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 18 вересня в Києві перекривали рух по вулиці Коростенської через прорив тепломережі.