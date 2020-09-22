Один из районов Киева остался без воды из-за аварии

Фото: кран (РБК-Украина)

В Киеве произошла авария на водопроводе. В связи с этим временно ограничено водоснабжение ряда улиц столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, водоснабжение было снижено в Подольском районе, жилом массиве "Куреневка", "Сырец", на улицах Автозаводская, Вышгородская, Семьи Кульженко, Бережанская и прилегающих к ним улицам.

Кроме того, на улице Новоконстантиновская было ограничено движение транспорта.

"Специалисты "Киевводоканала" уже работают над ликвидацией повреждения сети", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября в Киеве перекрывали движение по улице Коростенской из-за прорыва теплосети.

Кроме того, в январе в столице на Шулявке произошла коммунальная авария с прорывом теплосети. Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.

Добавим, что в апреле прошлого года в Печерском районе столицы в результате прорыва двух теплосетей без воды и отопления остались более 140 зданий.