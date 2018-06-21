В Киеве представители правых организаций пикетируют патрульную полицию

Активисты требуют отставки начальника патрульной полиции Киева Юрия Зозули

В Киеве представители правых организаций в четверг, 21 июня, пришли пикетировать штаб патрульной полиции. Активисты требуют отставки начальника патрульной полиции Киева Юрия Зозули, передает корреспондент РБК-Украина.

Возле здания патрульной полиции Киева собралось около 50 активистов, которые требуют отставки Юрия Зозули из-за того, что, по их мнению, 17 июня 2018 года патрульная полиция жестоко избила противников Марша равенства в Киеве.

Активисты отметили, что не собираются совершать погромов, а их пикет носит мирный характер.

Фото: пикет здания патрульной полиции Киева (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Киева 17 июля 2018 задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Марша равенства в центре столицы. Вечером того же дня в пресс-службе полиции Киева сообщили, что всех лиц, которые были задержаны за нарушение общественного порядка во время проведения Марша равенства, полиция отпустила.