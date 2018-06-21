У Києві представники правих організацій пікетують патрульну поліцію

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники Національної поліції Києва 17 липня 2018 затримали 57 активістів , які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі столиці. Увечері того ж дня у прес-службі поліції Києва повідомили, що усіх осіб, яких було затримано за порушення громадського порядку під час проведення Маршу рівності, поліція відпустила.

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