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У Києві представники правих організацій пікетують патрульну поліцію

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 17:08
Фото: пікет будівлі патрульної поліції Києва (РБК-Україна)
Фото: пікет будівлі патрульної поліції Києва (РБК-Україна)

Активісти вимагають відставки начальника патрульної поліції Києва  Юрія Зозулі

У Києві представники правих організацій у четвер, 21 червня, прийшли пікетувати штаб патрульної поліції. Активісти вимагають відставки начальника патрульної поліції Києва  Юрія Зозулі, передає кореспондент РБК-Україна.

Біля будівлі патрульної поліції Києва зібралось близько 50 активістів, котрі вимагають відставки Юрія Зозулі через те, що, на їх думку, 17 червня 2018 року патрульна поліція жорстоко побила противників Маршу рівності у Києві.

Активісти зазначили, що не збираються вчиняти погромів, а їхній пікет носить мирний характер.

 

Фото: пікет будівлі патрульної поліції Києва (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники Національної поліції Києва 17 липня 2018 затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі столиці. Увечері того ж дня у прес-службі поліції Києва повідомили, що усіх осіб, яких було затримано за порушення громадського порядку під час проведення Маршу рівності, поліція відпустила.

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Теги публікації: Марш равенства, пикет, Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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