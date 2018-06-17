У Києві поліція відпустила усіх затриманих на Марші рівності

Поліція вивчить записи з відеокамер для надання правової оцінки порушникам

Усіх осіб, яких було затримано за порушення громадського порядку під час проведення маршу рівності у Києві, поліція відпустила. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Усіх осіб, яких доставили до управлінь поліції, після встановлення анкетних даних та надання пояснень відпустили. У рамках двох кримінальних проваджень слідчі вивчатимуть записи з камер спостереженння та відео, розміщене в мережі Інтернет, аби встановити активних учасників сутичок та надати їх діям правову оцінку", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники Національної поліції Києва затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі Києва у неділю, 17 червня.

Проти поліцейських з боку цих активістів були застосовані і газові гранати, вибухові пакети, і сльозогінний газ, - повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.