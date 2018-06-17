Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві поліція відпустила усіх затриманих на Марші рівності

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 19:22
Фото: Марш рівності у Києві (РБК-Україна)
Фото: Марш рівності у Києві (РБК-Україна)

Поліція вивчить записи з відеокамер для надання правової оцінки порушникам

Усіх осіб, яких було затримано за порушення громадського порядку під час проведення маршу рівності у Києві, поліція відпустила. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Усіх осіб, яких доставили до управлінь поліції, після встановлення анкетних даних та надання пояснень відпустили. У рамках двох кримінальних проваджень слідчі вивчатимуть записи з камер спостереженння та відео, розміщене в мережі Інтернет, аби встановити активних учасників сутичок та надати їх діям правову оцінку", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники Національної поліції Києва затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі Києва у неділю, 17 червня.

Проти поліцейських з боку цих активістів були застосовані і газові гранати, вибухові пакети, і сльозогінний газ, - повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

У центрі Києва відновили рух транспорту У Марші рівності взяли участь 3,5 тис. активістів, - МВС
Теги публікації: Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся