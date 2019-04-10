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В Киеве в предпринимателя стреляли пять иностранцев

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 16:21
В Киеве в предпринимателя стреляли пять иностранцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас подозреваемых задержали

Пятерым иностранцам, которые 9 апреля выстрелили в предпринимателя из травматического оружия на улице Каховской в Киеве, сообщено о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу прокуратуры города Киева.

Отмечают, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить автомобили, на которых злоумышленники скрылись с места событие, а их самих задержать.

Задержанными оказались четверо граждан Азербайджана и гражданин Грузии в возрасте от 19 до 37 лет.

В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия).

10 апреля 2019 года Киевской местной прокуратурой №4 направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление всех участников данного правонарушения и мотивов его совершения.

РБК-Украина писало, что вчера в Голосеевском районе Киева во время перепалки устроили стрельбу, в результате чего пострадали два человека.

Ранее сообщалось о стрельбе в одной из квартир на Печерске. По данным полиции, инцидент произошел между мужчинами через жилой спор.

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