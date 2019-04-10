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У Києві у підприємця стріляли п'ять іноземців

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 16:21
У Києві у підприємця стріляли п'ять іноземців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі підозрюваних затримали

П'ятьом іноземцям, які 9 квітня вистрілили у підприємця із травматичної зброї на вулиці Каховській у Києві, повідомлено про підозри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва

 

Зазначаться, що у ході оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити автомобілі, на яких зловмисники втекли з місця подія, а їх самих затримати.

Затриманими виявилися четверо громадян Азербайджану та громадянин Грузії, віком від 19 до 37 років.

На даний час усім затриманим оголошено про підозру за ч. 4 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб з застосуванням вогнепальної зброї).

10 квітня 2019 року Київською місцевою прокуратурою №4 скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На даний час проводяться заходи направлені на встановлення всіх учасників даного правопорушення та мотивів його скоєння.

РБК-Україна писало, що вчора у Голосіївському районі Києва під час перепалки влаштували стрілянину, в результаті чого постраждали дві особи. 

Раніше повідомлялося про стрілянину в одній з квартир на Печерську. За даними поліції, інцидент стався між чоловіками через житлову суперечку.

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