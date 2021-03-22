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У Києві підприємці вийшли на акцію проти карантину

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 11:28
У Києві підприємці вийшли на акцію проти карантину Фото: протест у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві в понеділок, 22 березня, проходить акція проти карантинних обмежень. Підприємці виступають за скасування локдауну.

Про це з місця подій передає кореспондент РБК-Україна.

Протестувальники пройшлися маршем по Майдану незалежності до Київської міської державної адміністрації, після чого вирушили до Офісу президента. Організаторами акції виступив рух "SaveФОП".

Демонстранти вийшли на акцію з гаслами "Карантин не має бути вибірковим", "Підприємець повинен існувати", "Вірус лікують - безробіття вбиває".

В акції беруть участь кілька сотень людей.

Фото: протест у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, в суботу в Києві під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка відбулися масові заворушення. Демонстранти розмалювали, а також підпалили табличку на вході в будівлю Офісу президента.

За оцінками Офісу президента, дії протестуючих завдали шкоди в 2 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що після заворушень під ОП поліція порушила кримінальну справу і затримала одного з учасників акції. Йому пред'явили звинувачення за те, що він нібито розбив скло на дверях Офісу президента.

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