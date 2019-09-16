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По факту стрельбы в пожарных в Киеве открыто дело

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 13:48
По факту стрельбы в пожарных в Киеве открыто дело
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина перепутал пожарных с ворами и открыл стрельбу

В Киеве правоохранители открыли производство за стрельбу в сторону спасателей, которых хозяин перепутал с ворамами при тушении пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что правоохранители изъяли вещественные доказательства, пистолет и доставили правонарушителя в управление полиции для установления обстоятельств происшествия.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Прибыв на вызов, правоохранители выяснили, что житель дома перепутал пожарных с ворами: при этом он сделал несколько выстрелов.

Предварительно установлено: спасатели приехали ликвидировать возгорание на крыше пристройки жилого дома мужчину. Для окончательного тушения пламени им необходимо было попасть в квартиру. В этот момент хозяин спал в пристройке и, услышав, что кто-то выламывает дверь, он предупредил неизвестных о том, что будет стрелять, а затем сделал два выстрела в помещении, а затем выбежал на улицу и еще дважды выстрелил вверх.

Напомним, в Киеве, на улице Набережно-Корчеватской, во время тушения пожара стреляли в спасателей. Спасатели тушили пожар на территории частного жилого дома в Голосеевском районе. Впоследствии, в их сторону было произведено в п'пять выстрелов из револьверу системы "Наган", переоборудованном для отстрела резиновых пуль.

Как сообщает РБК-Украина, в пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном троллейбусе на улице Федорова, в результате чего пострадали 2 человека.

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