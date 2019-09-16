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За фактом стрілянини в пожежних в Києві відкрито справу

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 13:48
За фактом стрілянини в пожежних в Києві відкрито справу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік переплутав пожежних зі злодіями і відкрив стрілянину

У Києві правохоронці відкрили провадження через стрілянину у бік рятувальників, яких господар переплутав з крадіям при гасінні пожежі. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що правоохоронці вилучили речові докази, пістолет і доставили правопорушника до управління поліції для встановлення обставин події.

"Відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на виклик, правоохоронці з'ясували, що мешканець будинку переплутав пожежників із крадіями: при цьому він зробив кілька пострілів.

Попередньо встановлено: рятувальники приїхали ліквідувати загоряння на даху прибудови житлового будинку чоловіка. Для остаточного гасіння полум'я їм необхідно було потрапити у помешкання. У цей момент господар спав у прибудові і, почувши, що хтось виламує двері, він попередив невідомих про те, що буде стріляти, а відтак зробив два постріли у приміщенні, а потім вибіг на вулицю та ще двічі вистрілив вгору.

Нагадаємо, у Києві, на вулиці Набережно-Корчуватській, під час гасіння пожежі стріляли у рятувальників. Рятувальники гасили пожежу на території приватного житлового будинку у Голосіївському районі. Згодом, в їх сторону було здійснено п'ять пострілів з револьверу системи "Наган", переобладнаному для відстрілу гумових куль.

Як повідомляє РБК-Україна, у п'ятницю, 6 вересня, невідомий чоловік влаштував стрілянину у столичному тролейбусі на вулиці Федорова, в результаті чого постраждали 2 людини.

Рятувальники попередили про сильні пориви вітру у Києві У Києві стріляли у рятувальників під час гасіння пожежі
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