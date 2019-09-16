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СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на Харьковском авиапредприятии

Новости » Общество    16.09.2019 - 10:28
СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на Харьковском авиапредприятии
Фото: СБУ разоблачила злоупотребления на Харьковском государственном авиапредприятии (ssu.gov.ua)

В результате действий чиновника государству причинен ущерб на сумму более 5,5 млн гривен

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) выявили факт нанесения миллионных убытков Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия, что входит в сферу управления Государственного концерна "Укроборонпром", незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода.

"Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было", - говорится в сообщении.

Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 миллиона гривен.

По материалам СБУ, чиновнику сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ заблокировала в столице рейдерский захват недвижимости общей стоимостью 25 миллионов долларов. Злоумышленники незаконно вносили данные в Государственный реестр, используя электронные ключи доступа к реестру.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве СБУ разоблачила бывших и действующих правоохранителей на незаконной слежке. Они прослушивали бизнесменов на заказ их конкурентов, привлекая знакомых из правоохранительных органов.

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