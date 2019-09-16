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В Киеве при пожаре в многоэтажке погибли двое людей

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 09:55
В Киеве при пожаре в многоэтажке погибли двое людей
Иллюстративное фото (MNS.GOV.UA)

Пожар возник на балконе, откуда огонь распространился на кухню

В Киеве, на улице Лаврская, произошел пожар в одной из квартир, во время тушения в квартире обнаружили тела двух людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что пожар возник на балконе, откуда огонь распространился на кухню. Огонь удалось потушить только ночью.

"Во время тушения в квартире обнаружили тела мужчины 1927 г.н. и женщины 1930 г.н. Погибшие находились в комнате, куда огонь не дошел. Вероятно, они задохнулись угарным газом, однако окончательную причину смерти определит медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание на балкон малокалорийного источника зажигания (окурка). Точную причину устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве в Гидропарке на острове Долобецкий произошло возгорание пляжного комплекса. Пожар потушили, пострадавших нет.

Также в Киеве в ночь с 13 на 14 сентября в Подольском районе произошел пожар в одном из ресторанов. По данным СМИ, пожар возник в ресторане "Хуторок".

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