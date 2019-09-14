На Гидропарке в Киеве горит пляжный комплекс

Предварительно, пострадавших в результате пожара нет
В Киеве на Гидропарке на острове Долобецкий произошло возгорание пляжного комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно, пострадавших и погибших в результате пожара нет.
Пожежа на столичному Гідропарку pic.twitter.com/6z0wi2j5lO— hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2019
"14 сентября в 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 51 чел. личного состава и 9 единиц техники", - информируют в ГСЧС.
На Гидропарке пожар повышенной сложности: пылает комплекс Bora Bora Beach Club:Опубліковано Информатор Киев Субота, 14 вересня 2019 р.
Кроме того, издание "Информатор" отмечает, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Черный дым видно из разных районов города.
Указано, что пожар начался около 17:00. Так, горит весь комплекс: сам клуб, пляж. Кроме того, огонь перекинулся на деревья из-за ветра. На месте также дежурят полиция и скорая. Спасатели сейчас пытаются локализовать возгорание.
Подчеркивается, что пожар тушат даже с воды.
Напомним, в Киеве в ночь с 13 на 14 сентября в Подольском районе произошел пожар в одном из ресторанов. По данным СМИ, пожар возник в ресторане "Хуторок".
Так, возгорание возникло на кухне, огонь распространился в другие помещения, однако пожарным удалось остановить дальнейшее распространение пожара. В 05:00 пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м.
Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве на ул. Сырецкой, 37-А спасатели ликвидировали пожар, который возник в складском помещении. Огонь вспыхнул в одноэтажном складском помещении, где хранились строительные материалы.