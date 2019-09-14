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На Гидропарке в Киеве горит пляжный комплекс

Новости » Происшествия    14.09.2019 - 18:19
На Гидропарке в Киеве горит пляжный комплекс
Фото: пожар на Гидропарке (dsns.gov.ua)

Предварительно, пострадавших в результате пожара нет

В Киеве на Гидропарке на острове Долобецкий произошло возгорание пляжного комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: пожар на Гидропарке в пляжном комплексе

Предварительно, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

"14 сентября в 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 51 чел. личного состава и 9 единиц техники", - информируют в ГСЧС.

На Гидропарке пожар повышенной сложности: пылает комплекс Bora Bora Beach Club:

Опубліковано Информатор Киев Субота, 14 вересня 2019 р.

Кроме того, издание "Информатор" отмечает, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Черный дым видно из разных районов города.

Фото: пожар на Гидропарке (kiev.informator.ua)

Указано, что пожар начался около 17:00. Так, горит весь комплекс: сам клуб, пляж. Кроме того, огонь перекинулся на деревья из-за ветра. На месте также дежурят полиция и скорая. Спасатели сейчас пытаются локализовать возгорание.

Подчеркивается, что пожар тушат даже с воды.

Напомним, в Киеве в ночь с 13 на 14 сентября в Подольском районе произошел пожар в одном из ресторанов. По данным СМИ, пожар возник в ресторане "Хуторок".

Так, возгорание возникло на кухне, огонь распространился в другие помещения, однако пожарным удалось остановить дальнейшее распространение пожара. В 05:00 пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве на ул. Сырецкой, 37-А спасатели ликвидировали пожар, который возник в складском помещении. Огонь вспыхнул в одноэтажном складском помещении, где хранились строительные материалы.

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