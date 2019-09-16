У Києві при пожежі у багатоповерхівці загинули двоє людей

Ілюстративне фото (MNS.GOV.UA)

Пожежа виникла на балконi, звiдки вогонь поширився на кухню

У Києві, на вулиці Лаврська, сталась пожежа в однiй iз квартир, пiд час гасiння в квартирi виявили тiла двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Повідомляється, що пожежа виникла на балконi, звiдки вогонь поширився на кухню. Вогонь вдалось загасити тільки вночі.

"Пiд час гасiння в квартирi виявили тiла чоловiка 1927 р.н. та жiнки 1930 р.н. Загиблi знаходились в кiмнатi, куди вогонь не дiйшов. Ймовiрно, вони задихнулись чадним газом, проте остаточну причину смертi вкаже медична експертиза", - йдеться у повідомленні.

За попереднiми даними, причиною займання стало потрапляння на балкон малокалорiйного джерела запалення (недопалку). Точну причину встановлюють правоохоронцi.

Нагадаємо, у Києві в Гідропарку на острові Долобецький сталося загоряння пляжного комплексу. Пожежу загасили, постраждалих немає.

Також в Києві в ніч з 13 на 14 вересня у Подільському районі сталася пожежа в одному з ресторанів. За даними ЗМІ, пожежа виникла в ресторані "Хуторок".