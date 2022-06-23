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В Киеве поймали российских диверсантов

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Киев, Четверг 23 июня 2022 17:23
В Киеве поймали российских диверсантов Фото: в столице задержали диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

На территории Украины до сих пор действует российская агентура. В частности, недавно в Киеве задержали вражеских диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на брифинг заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"В Киеве задержаны двое граждан Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы", - отметил он.

Также в Шевченковском районе столицы задержали женщину, которая фотографировала блокпосты. В Днепровском районе разоблачили мужчину, который, вероятно, сотрудничает с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Громов пояснил, что Россия не отказывается от планов по захвату Украины и срыву поставок вооружения. Однако Силы обороны противостоят врагу.

Напомним, на выезде из Киева правоохранители задержали мужчину с полной машиной оружия.

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