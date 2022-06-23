В Киеве поймали российских диверсантов

На территории Украины до сих пор действует российская агентура. В частности, недавно в Киеве задержали вражеских диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина а со ссылкой на брифинг заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"В Киеве задержаны двое граждан Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы", - отметил он.

Также в Шевченковском районе столицы задержали женщину, которая фотографировала блокпосты. В Днепровском районе разоблачили мужчину, который, вероятно, сотрудничает с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Громов пояснил, что Россия не отказывается от планов по захвату Украины и срыву поставок вооружения. Однако Силы обороны противостоят врагу.