У Києві спіймали російських диверсантів
На території України досі діє російська агентура. Зокрема, нещодавно у Києві затримали ворожих диверсантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"У Києві затримано двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці", - зазначив він.
Також у Шевченківському районі столиці затримали жінку, яка фотографувала блокпости. У Дніпровському районі викрили чоловіка, який, ймовірно, співпрацює з бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР".
Громов пояснив, що Росія не відмовляється від планів щодо захоплення України та зриву постачання озброєння. Проте Сили оборони протистоять ворогу.
Нагадаємо, на виїзді з Києва правоохоронці затримали чоловіка із повною машиною зброї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.