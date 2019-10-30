В Киеве повысился уровень загрязнения воздуха

С 22 по 28 октября в воздухе Киева повысился уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, отмечено превышение предельно допустимых концентраций в воздухе со среднесуточным содержанием:

взвешенных веществ - в 1,1-1,4 раза на проспекте Победы (возле метро "Святошин"), Бессарабской площади, улицы Каунаской, бульваре Леси Украинки, Оболонском проспекте, Демеевской площади;

диоксида серы - в 2,5-3,1 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, проспектах Победы и Оболонском; в 1,6-2,4 раза - на всех других постах города, за исключением проспекта Науки, 37;

оксида углерода - лишь 22 октября в 1,2 раза на Оболонском проспекте, площадях Бессарабской и Демеевской;

диоксида азота - в 4,1-5,2 раза - на улицах Каунаской, Семена Скляренко, площадях Бессарабской, Победы, Демеевской проспектах Победы и Оболонском; в 2,8-3,8 раза - на всех остальных постах наблюдений, кроме проспекта Науки, превышений не наблюдалось;

формальдегида - в 3,1-3,2 раза - на улице Семена Скляренко и Демеевской площади; в 2,4-2,8 раза на всех других постах, кроме проспекта Науки.

Сообщается, что в сравнении с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха города несколько повысился, что связано с метеорологическими условиями. Антициклональний характер погоды способствовал накоплению вредных примесей в воздухе.

Также отмечается, что сильные туманы способствовали переувлажнению воздуха и вымыванию вредных примесей из атмосферы, то есть туманы сыграли полезное действие - уменьшили уровень загрязнения воздуха в конце недели.

Напомним, ранее в ГСЧС назвали факторы, влияющие на загрязнение воздуха. Это отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха, отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы.

Также РБК-Украина писало, что синоптики прогнозируют улучшение синоптической ситуации в Украине, а также, что незначительные превышения предельно допустимых концентраций в воздухе имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Камянском.