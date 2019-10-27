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В ГСЧС рассказали об уровне загрязнения воздуха сегодня

Новости » Общество    27.10.2019 - 08:58
В ГСЧС рассказали об уровне загрязнения воздуха сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Незначительные превышения зафиксированы в Одессе, Львове и еще некоторых городах

По состоянию на воскресенье, 27 октября, специалисты не фиксируют значительное превышение уровня загрязнения воздуха в городах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным мониторинга ГСЧС, в Украине не наблюдается значительный рост уровней загрязнения атмосферного воздуха. Однако во Львове, Кривом Роге, Одессе, Днепре и Каменском было зафиксировано незначительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В ведомстве указывается, что увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе связано с погодной ситуацией, которая сложилась в Украине. Речь идет об отсутствии осадков, слабый ветер и густые туманы. Улучшение погодной ситуации ожидается 28-29 октября.

"В общем, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства относительно состояния воздуха", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в субботу, 26 октября, специалисты ГСЧС также не выявили значительного превышения уровня загрязнение атмосферного воздуха в Украине. Лишь в некоторых городах наблюдалось незначительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

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Новости Украины ГСЧСзагрязнение воздуха
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