Синоптики прогнозируют улучшение синоптической ситуации в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На территории Украины сегодня содержится антициклонный характер погоды

В период с 28 по 29 октября 2019 года на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сегодня на территории Украины удерживается антициклонічний характер погоды, что предопределяет отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы.

"Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Камянском.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что на загрязнение воздуха влияет антициклонный характер погоды, что предопределяет отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха, отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Укргидрометцентре опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Украине.