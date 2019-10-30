У Києві підвищився рівень забруднення повітря

З 22 по 28 жовтня в повітрі Києва підвищився рівень забруднення повітря. Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій у повітрі зі середньодобовим змістом:

зважених речовин - в 1,1-1,4 рази на проспекті Перемоги (біля метро "Святошин"), Бессарабської площі, вулиці Каунаській, бульварі Лесі Українки, Оболонському проспекті, Деміївській площі;

діоксиду сірки - в 2,5-3,1 рази на Бессарабській площах і Деміївській, проспектах Перемоги та Оболонському; у 1,6-2,4 рази - на всіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37;

оксиду вуглецю - лише 22 жовтня в 1,2 рази на Оболонському проспекті, Бессарабській і Деміївській площах;

діоксиду азоту - в 4,1-5,2 рази - на вулицях Каунаській, Семена Скляренка, Бессарабській площі, Перемоги, Деміївській площі, на проспекті Перемоги та Оболонському; в 2,8-3,8 рази - на всіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, перевищень не спостерігалося;

формальдегіду - в 3,1-3,2 рази - на вулиці Семена Скляренка та Деміївської площі; 2,4-2,8 рази на всіх інших постах, крім проспекту Науки

Повідомляється, що в порівнянні з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо підвищився, що пов'язано з метеорологічними умовами. Антициклональний характер погоди сприяв накопиченню шкідливих домішок в повітрі.

Також зазначається, що сильні тумани сприяли перезволоженню повітря і вимивання шкідливих домішок з атмосфери, тобто тумани зіграли корисна дію - зменшили рівень забруднення повітря в кінці тижня.

Нагадаємо, раніше в ДСНС назвали фактори, що впливають на забруднення повітря. Це відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря, відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани.

Також РБК-Україна писало, що синоптики прогнозують поліпшення синоптичної ситуації в Україні, а також, що незначні перевищення гранично допустимих концентрацій у повітрі мають місце тільки в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському.