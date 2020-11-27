В Киеве горит трехэтажный дом, есть угроза распространения огня

Фото: пожар в Киеве (dsns_telegram)

В Киеве на улице Пржевальского горит крыша трехэтажного дома. Спасатели предупреждают о возможности распространения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во время тушения пожара спасатели вынесли четыре газовых баллона, чем предотвратили возможный взрыв.

"Есть угроза распространения (огня, - ред) на рядом расположенные здания. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет, добавили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже дома в Шевченковском районе.

Кроме того, в Печерском районе Киева произошел пожар в жилом комплексе Taryan Towers.

РБК-Украина писало о масштабном пожаре на территории торговых павильонов в поселке Коцюбинское.