У Києві загасили пожежу в триповерховому будинку

Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Сьогодні, 27 листопада, рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася у Солом’янському районі столиці в триповерховому будинку. Для ліквідації вогню було залучено 10 одиниць техніки, а також 38 пожежників.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, близько 10 години ранку на вулиці Пржевальського виникла пожежа. По прибуттю рятувальники встановили що у триповерховому будинку горить дах. Під час гасіння пожежі вони винесли чотири газових балони, чим попередили можливий вибух.

Рятувальники локалізували пожежу о 11:03 на площі 200 кв. м, а о 11:30 вогонь був повністю ліквідований. Причина займання наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада у Києві горів гуртожиток Національного авіаційного університету (НАУ). Під час гасіння рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 120 осіб.

Крім того, у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці поблизу посольства Сполучених Штатів Америки. Вогонь виник на 24-му поверсі будинку у Шевченківському районі.