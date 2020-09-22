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В Киеве потушили пожар на свалке

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 сентября, в Дарницком районе Киева спасатели потушили пожар на мусорной свалке. К ликвидации были привлечены 26 пожарных, 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар удалось ликвидировать в 16:12. Он сопровождался тлением отдельных очагов мусора, а также возгоранием торфа, из-за чего в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление.

В течение двух суток спасатели проливали все очаги тления. Наибольшая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2000 кв. м. Кроме того, с помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов осуществлялся подвоз земли для засыпки очагов возгорания.

Напомним, в Житомирской области вспыхнул пожар на свалке. Его удалось ликвидировать до распространения огня на лес.

Также вчера в Киеве произошел пожар на пивзаводе. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

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