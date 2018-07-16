Станцію метро "Гідропарк" у Києві замінували

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 07:11
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV

Станцію "Гідропарк" зачинено для пасажирів

У Києві cтанцію "Гідропарк" зачинено для пасажирів у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування. Про це повідомляє прес-служба київського метро.

Наразі триває перевірка.

Станцію метро &quot;Гідропарк&quot; у Києві замінували

Нагадаємо, 13 липня в поліцію надійшла інформація про те, що Шевченківський районний суд міста Києва замінували. З метою проведення перевірки приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів і речовин у приміщенні суду провели евакуацію працівників та відвідувачів суду.

Інформація про замінування Шевченківського райсуду Києва не підтвердилася.

В Одесі "мінували" торговий центр Інформація про замінування Шевченківського райсуду Києва не підтвердилася
Теги:  минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС