Станцію метро "Гідропарк" у Києві замінували

Станцію "Гідропарк" зачинено для пасажирів

У Києві cтанцію "Гідропарк" зачинено для пасажирів у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування. Про це повідомляє прес-служба київського метро.

Наразі триває перевірка.

Увага!

Станцію "Гідропарк" зачинено для пасажирів.Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 16, 2018

Нагадаємо, 13 липня в поліцію надійшла інформація про те, що Шевченківський районний суд міста Києва замінували. З метою проведення перевірки приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів і речовин у приміщенні суду провели евакуацію працівників та відвідувачів суду.

Інформація про замінування Шевченківського райсуду Києва не підтвердилася.