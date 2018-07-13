Шевченковский районный суд Киева заминировали

Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда

В полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"13 июля 2018 года примерно в 16 час. 45 мин. в органы полиции поступило сообщение о заминировании помещения суда. С целью проведения проверки помещения на наличие взрывоопасных предметов и веществ в помещении суда проводится эвакуация работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание о продлении меры пресечения для Надежды Савченко.

Напомним, 11 июля в Киеве заминировали здание Киевского апелляционного административного суда (КААС).