У Києві за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 11 тисяч осіб

Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці захворюваність на грип та ГРВІ на 55,9% нижче епідпорогу

За минулий тиждень в Києві на грип і ГРВІ захворіли понад 11 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що показник захворюваності на грип та ГРВІ в Києві нижий за епідемічний порог на 55,9%. За минулий тиждень зареєстровано 11199 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень - 11739), спостерігається незначне зниження захворюваності на 4,6%.

Також повідомляється, що в структурі захворюваності діти складають 67,1%, серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 15,4%. До медичних установ за тиждень госпіталізовано 79 осіб, з них 77 - діти. З 1 жовтня 2018 проти грипу щеплено 9646 осіб, у тому числі 2445 дітей.

Нагадаємо, раніше в міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні станом на 1 листопада не отримали лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу.

Відзначимо, минулого тижня у КМДА розповіли, де можна безкоштовно обстежитися на флюорографі в листопаді.