Циркуляції вірусу грипу в Україні не зафіксовано, - МОЗ

Фото: вакцинація проти грипу (УНІАН)

Лабораторні дослідження не підтвердили жодного типу вірусу грипу

В Україні поки що немає циркуляції вірусу грипу, є лише статистика захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зазначається, що лабораторних підтверджень наявності вірусів грипу немає. У той же час, протягом 44 тижня (29.10.2018 - 04.11.2018) на ГРВІ захворіли 147 407 українців. Серед них 67,7% - діти віком до 17 років.

"Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 5,2%, а серед дітей до 17 років - на 10,3%" - зазначили в Центрі.

Окрім того, за тиждень медики зареєстрували 38 випадків захворювання, подібного до грипу, та 14 випадків тяжкої ГРВІ. Проте лабораторно наявність вірусів грипу не підтвердилась. Загалом захворюваність на ГРВІ наразі на 32,7% нижче епідемічного порогу по Україні.

"Наразі в Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ. Із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 41 200 осіб. Серед усіх щеплених питома вага дітей становить 24%", - повідомили в ЦГЗ.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, на сьогодні в Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень.