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Потепление до +23 и дожди в большинстве областей: прогноз на неделю

Новости » Общество     17.05.2020 - 16:06
Потепление до +23 и дожди в большинстве областей: прогноз на неделю
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кое-где возможны грозы

Погода в Украине на следующей неделе будет дождливой на большинстве территории, местами прогнозируют грозы. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 18 мая

В понедельник в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидаются незначительные дожди с грозами. На остальной территории будет преобладать малооблачная погода.

Температура воздуха в юго-восточных, Закарпатской и Черновицкой областях днем поднимется до +20...+23 градусов. На остальной территории термометры будут колебаться от +14 до +18 градусов. Ночью ожидается от +6 до +12 градусов.

Потепление до +23 и дожди в большинстве областей: прогноз на неделю

Прогноз на 19 мая

Во вторник грозовой фронт переместится на северные, некоторые западные и центральные области. Температура воздуха днем на юго-востоке и западе будет колебаться от +18 до +23. В остальных областях термометры покажут от +16 до +19, в некоторых центральных до +21. Ночью на юге прогнозируют от +8 до +12, на остальной территории от +4 до +8.

Потепление до +23 и дожди в большинстве областей: прогноз на неделю

Прогноз на 20 мая

В среду незначительные кратковременные дожди синоптики прогнозируют в большинстве северных, центральных, а также восточных и южных областях. На остальной территории ожидается благоприятная сухая погода. Температура воздуха на западе и юго-востоке снизится до +18...+21, местами до +16. В центральных и восточных областях днем от +14 до +20. На севере ожидается от +12 до +15. Ночью от +7 до +14.

Потепление до +23 и дожди в большинстве областей: прогноз на неделю

Прогноз на 21-22 мая

В четверг и пятницу осадки прогнозируют в части западных, большинстве центральных, а также восточных и северных областях. Температура воздуха на юге днем будет колебаться от +17 до +19 градусов. На остальной территории от +14 до +16. Ночью в большинстве областей похолодает до +3...+6 градусов, на юге ожидается до +8...+11.

Потепление до +23 и дожди в большинстве областей: прогноз на неделю

Потепление до +23 и дожди в большинстве областей: прогноз на неделю

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в воскресенье почти всю территорию Украины накроют кратковременные дожди с грозами. Осадки обойдут только Луганскую, Донецкую и Запорожскую области. При этом температура воздуха местами поднимется до +20 градусов.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Гидрометцентрпрогноз
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