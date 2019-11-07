В Киеве полностью возобновили работу метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Специалисты проверили станции "Красный Хутор" и "Академгородок"

В Киеве полностью восстановили работу метро после информации о минировании трех станций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, специалисты завершили проверку на станциях "Красный Хутор" и "Академгородок". В ходе обследования взрывоопасные предметы не были обнаружены. Сейчас метро работает в обычном режиме.

Напомним, до этого проверка закончилась на станции метро "Золотые Ворота". Там специалисты также не обнаружили взрывоопасных предметов. После завершения проверки работа станции "Золотые Ворота" была восстановлена.

Как известно, утром 7 ноября в полицию поступило сообщение о минировании трех станций метро, которые расположены на красной и зеленой линии. Неизвестный заявил, что станции метро "Золотые Ворота", "Академгородок" и "Красный Хутор" были заминированы.

Кроме того, еще одно минирование метро произошло сегодня в Харькове. Правоохранители получили информацию о минировании станций метро "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет". Из метро были эвакуированы более 800 пассажиров.