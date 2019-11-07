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Одну станцию метро в Киеве открыли после сообщений о минировании

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 11:59
Одну станцию метро в Киеве открыли после сообщений о минировании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На других станциях продолжается проверка

В четверг, 7 ноября, в Киеве открыли одну из трех станций метро после сообщений о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Сообщается, что также была открыта пересадка со станции.

"Станция "Золотые ворота", а также пересадка, проверена и открыта для пассажиров. На станциях "Красный хутор" и "Академгородок" продолжается проверка", - говорится в сообщении.

Одну станцию метро в Киеве открыли после сообщений о минировании

Напомним, сегодня утром поступило сообщение о минировании трех вышеупомянутых станций в столице, которые расположены на красной и зеленой линии метро.

Кроме того, также поступило сообщение о минировании трех станций метро в Харькове. На станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" якобы заложена взрывчатка. Сейчас на местах работают оперативники и ищут взрывоопасные предметы.

Также РБК-Украина писало, что неизвестные заминировали поезд Киев-Львов. Пассажиров пришлось эвакуировать в середине дороги в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве вечером 1 ноября заминировали железно-дорожный вокзал, из-за чего пришлось эвакуировать всех пассажиров и сотрудников. Впоследствии сообщение о минировании не подтвердилось.

В результате взрыва на Житомирской трассе погиб полицейский Киев сковали многочисленные пробки
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